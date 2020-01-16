Ученые призывают пить обезжиренное молоко для сохранения молодости

Специалисты Университета Бригама Янга (США) узнали, какое молоко положительно влияет на организм человека. Оказалось, сохранению молодости способствует обезжиренный продукт.

В исследовании, описанном в Oxidative Medicine and Cellular Longevity, команда ученых во главе с Ларри Такером изучила данные более 5800 граждан США, достигших совершеннолетнего возраста. Часть из них пила либо 1-процентное или обезжиренное молоко, либо жирный (2% или 3,25%) продукт, а около 13% испытуемых его вообще не употребляли.

Эксперты в ходе работы обращали внимание на взаимосвязь процента жирности в молоке, частоты его употребления с длиной теломеров, являющихся главными индикаторами возраста человека. Как выяснилось, эти концевые компоненты хромосом сокращались на 69 парных нуклеотидов, приравнивающихся примерно к 4-м биологическим годам, с каждым увеличением процентом жирности. У исследуемых, употреблявших молоко 3,25%, теломеры оказались на 145 пар короче, чем у предпочитавших обезжиренный продукт. Данные участки хромосом также были короче и у людей, не пивших молоко в принципе.

Профессор Такер считает, их исследование доказывает важность употребления молока для сохранения молодости. Не зря этот маложирный продукт включен в Диетические рекомендации по здоровому питанию для американцев от Минсельхоза США.

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