Гончарук: С самого начала против президента и Кабмина работало много людей, которые хотели, чтобы у нас ничего не вышло

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя записи, на которых человек с голосом, похожим на его, говорил, что плохо разбирается в экономике, сказал, что против него и его команды работает много людей. Видеообращение Гончарука обнародовано на его канале в YouTube.

«С самого начала против команды президента и правительства работало много людей, которые хотели, чтобы у нас ничего не вышло, чтобы у Украины не вышло. Они пророчили нам экономические катастрофы, дефолты, падение гривны, невозможность построить отношения с международными партнерами», – сказал премьер.

По его словам, это оказалось ложью. Гончарук заявил, что в последнее время против него и правительства «развернулись массированные медиаатакии в соцсетях и СМИ».

«Это свидетельствует о том, что наша команда на правильном пути. Мы перекрыли уже очень много коррупционных потоков и схем и не даем грабителям и дальше грабить страну. Они уже потеряли миллионы гривен и каждый день в дальнейшем будут терять миллионы гривен теневого дохода… Каждый день мы будем перекрывать новые и новые схемы, чтобы нашу страну коррупция перестала разъедать изнутри… Борьба продолжается и я уверен в нашей победе», – заявил глава правительства.

Гончарук также рассказал, что на прошлой неделе Украине удалось получить гривневые заимствования «под рекордно низкий процент»,

«Это свидетельствует о возвращении доверия до государства, что экономика продолжает расти, что объем инвестиций, которые заходят в нашу страну, ежедневно увеличивается. Инфляция рекордно низкая, а гривна – рекордно крепкая. Нашей национальной валюте начинают доверять. И если это – не позитивные изменения для нашей экономики, то я в ней – полный профан. И это – далеко не все хорошие новости», – сказал он.

ВИДЕОВидео: Олексій Гончарук — Прем’єр-міністр України / YouTube

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов». Также этот человек называл себя «полным профаном» в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей..

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого работал замглавы Офиса президента Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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