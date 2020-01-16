В КПРФ заявили о поддержке Мишустиным «Яндекса»

Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин на встрече с представителями партии КПРФ похвалил «Яндекс» и пообещал поддерживать эту компанию, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
«Хвалил «Яндекс» и обещает ему поддержку», – написал Обухов в своем Telegram.
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли состав нового правительства, Обухов сказал, что Мишустин еще сам не определился в этом вопросе.
«Аллергии» на него тоже нет, но ключевое – что голосовать «за» мы не можем», – рассказал Обухов, комментируя решение фракции КПРФ воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина на пост председателя российского правительства.
Тем временем акции «Яндекса» торгуются лучше рынка и обновили исторический максимум на фоне обещаний поддержки компании Мишустиным, передает РИА «Новости».
Так, к 11.31 мск бумаги интернет-компании повышались на 3,6%. Ранее в четверг акции «Яндекса» дорожали на 6,7% – до 2869,2 рубля – нового исторического максимума. Индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,8%.
В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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Последнее: Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы ФНС спикер Госдумы. «Но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к […]
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