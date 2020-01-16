Ученые из Китая обнаружили на древнем судне «Наньхай-1» 143 тысячи артефактов

16.01.2020, 11:30, Разное

В Китае археологи нашли более 143 тысяч артефактов на древнем торговом судне «Наньхай-1». Поскольку исследование объекта продолжается, специалисты уверены, что им удастся обнаружить еще больше исторических ценностей.
Торговый корабль был построен во времена правления династии Сун. В основном он использовался для перевозки фарфоровых изделий, украшений из драгоценного металла, меди и железа, а также монет. Помимо этого эксперты нашли покрытые лаком бамбуковые и деревянные предметы, образцы флоры и фауны.

В длину судно «Наньхай-1» достигает 22,1 м, в ширину — 9,35 м. Специалистами были обследованы каюты корабля, но работа еще далека до завершения. По словам ученых, данный объект является одним из лучших и хорошо сохранившихся торговых кораблей. После обнаружения его перевезли в город Янцзян, где поместили в Гуандунский музей морского Шелкового пути.



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