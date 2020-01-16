Назван способ реализации предложения по надбавкам классным руководителям

16.01.2020, 11:30, Новости дня

Выплаты учителям за классное руководство могут быть введены после принятия поправок в федеральный бюджет, сообщил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Я думаю, мы здесь вполне можем внести соответствующую поправку в федеральный бюджет. Это бюджетные деньги, которые пока не предусмотрены, но мы должны быть здесь соисполнителями. <…> У нас сейчас рассматривается новый законопроект о социальных льготах для преподавателей, может быть, мы можем внести эту норму и в закон об образовании, о федеральных выплатах за классное руководство. Это может быть законодательной инициативой, и мы должны это рассмотреть. Мне кажется, что это вполне может быть», – передает ТАСС слова Никонова на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.



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