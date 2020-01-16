Рада утвердила календарный план третьей сессии

Верховная Рада ІХ cозыва 16 января утвердила календарный план третьей сессии, передает корреспондент «ГОРДОН».
За соответствующий проект постановления №2745 в целом проголосовали 305 нардепов.
Согласно тексту документа, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва начнется 4 февраля и закончится 17 июля 2020 года. В календарном плане предусмотрены 12 недель для пленарных заседаний, семь недель для работы в комитетах, пять недель для работы с избирателями. 12 часов нардепы выделили на час вопросов к правительству.
21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: «Слуга народа» набрала 43,16%, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» – 8,10%, партия «Голос» – 5,82% голосов избирателей. Фракция «Слуга народа» получила права парламентской коалиции.
29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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