«Единая Россия» поддержала канидидатуру Мишустина на пост премьер-министра

МОСКВА – Российская правящая партия «Единая Россия» в четверг единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра перед официальным голосованием в Государственной Думе. Об этом сообщала в социальных сетях советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Ожидается, что Государственная Дума проведет голосование по кандидатуре Мишустина в четверг.
«Единая Россия» обладает большинством в Думе.
Днем ранее президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые расширяют его возможности сохранить власть после ухода с поста президента. Он предложил кандидатуру Мишустина на должность главы правительства, после того как премьер-министр Дмитрий Медведев и его кабинет подали в отставку.
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Последнее: Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы ФНС спикер Госдумы. «Но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к […]
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