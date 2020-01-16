«Единая Россия» поддержала канидидатуру Мишустина на пост премьер-министра

МОСКВА – Российская правящая партия «Единая Россия» в четверг единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра перед официальным голосованием в Государственной Думе. Об этом сообщала в социальных сетях советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

Ожидается, что Государственная Дума проведет голосование по кандидатуре Мишустина в четверг.

«Единая Россия» обладает большинством в Думе.

Днем ранее президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые расширяют его возможности сохранить власть после ухода с поста президента. Он предложил кандидатуру Мишустина на должность главы правительства, после того как премьер-министр Дмитрий Медведев и его кабинет подали в отставку.

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