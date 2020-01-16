Признали святой: Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Началовой

Знаменитому художнику Никасу Сафронову уже заказали
написание иконы с ликом трагически скончавшейся в прошлом году певицы. Причем
живописцу предложили за работу внушительную сумму денег.
«Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том,
что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей, – рассказывает Никас
«Дни.ру». – По его задумке певица должна стоять рядом со Святой
Анной и Святой Марией. Я, конечно, слышал, что некоторые фанаты считают Юлю
святой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно,
считал это скорее раздутым журналистами скандалом».
«Олигарх пояснил, что Юля была православной девушкой и
очень светлым человеком. Настолько добрым и безобидным, что многие на самом
деле считают ее святой, мученицей, – продолжает художник. – Заказчик обратился
именно ко мне, поскольку я учился иконописи в Загорске (ныне это Сергиев Посад –
Прим. ред.). Пишу иконы, освящаю их, дарю священнослужителям или очень близким
друзьям. Можно сказать, что мои иконы уже в какой-то степени стали частью
православной и духовной истории нашей страны – они находятся в церквях,
монастырях. Я не очень люблю афишировать это, потому что к иконописи у меня
особое, трепетное отношение. У меня есть и семейные иконы. Например, я
изобразил свою маму в виде Святой Анны для частной часовни, рядом с которой она
похоронена, – ее ведь и звали Аней. Мы не знаем, как на самом деле выглядела
Святая Анна и я позволил себе использовать прообраз мамы, так как у нее было
тонкое библейское лицо, тонкий нос, правильные черты».
Сафронов уже сделал первые наброски, но пока без изображения
святых вокруг. Но все-таки спросит благословение на икон у своего духовника и узнает мнение у миллионной армии почитателей Юлии Началовой.
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Последнее: Знаменитому художнику Никасу Сафронову уже заказали написание иконы с ликом трагически скончавшейся в прошлом году певицы. Причем живописцу предложили за работу внушительную сумму денег. «Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей, – рассказывает Никас «Дни.ру». – По его задумке певица должна стоять рядом со […]
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