Признали святой: Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Началовой

Знаменитому художнику Никасу Сафронову уже заказали

написание иконы с ликом трагически скончавшейся в прошлом году певицы. Причем

живописцу предложили за работу внушительную сумму денег.

«Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том,

что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей, – рассказывает Никас

«Дни.ру». – По его задумке певица должна стоять рядом​ со Святой

Анной и Святой Марией. Я, конечно, слышал, что некоторые фанаты считают Юлю

святой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно,

считал это скорее раздутым журналистами скандалом».

«Олигарх пояснил, что Юля была православной девушкой и

очень светлым человеком. Настолько добрым и безобидным, что многие на самом

деле считают ее святой, мученицей, – продолжает художник. – Заказчик обратился

именно ко мне, поскольку я учился иконописи в Загорске (ныне это Сергиев Посад –

Прим. ред.). Пишу иконы, освящаю их, дарю священнослужителям или очень близким

друзьям. Можно сказать, что мои иконы уже в какой-то степени стали частью

православной и духовной истории нашей страны – они находятся в церквях,

монастырях. Я не очень люблю афишировать это, потому что к иконописи у меня

особое, трепетное отношение. У меня есть и семейные иконы. Например, я

изобразил свою маму в виде Святой Анны для частной часовни, рядом с которой она

похоронена, – ее ведь и звали Аней. Мы не знаем, как на самом деле выглядела

Святая Анна и я позволил себе использовать прообраз мамы, так как у нее было

тонкое библейское лицо, тонкий нос, правильные черты».

Сафронов уже сделал первые наброски, но пока без изображения

святых вокруг. Но все-таки спросит благословение на икон у своего духовника и узнает мнение у миллионной армии почитателей Юлии Началовой.

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Последнее: Знаменитому художнику Никасу Сафронову уже заказали написание иконы с ликом трагически скончавшейся в прошлом году певицы. Причем живописцу предложили за работу внушительную сумму денег. «Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей, – рассказывает Никас «Дни.ру». – По его задумке певица должна стоять рядом​ со […]