Мишустин попал в базу сайта «Миротворец»

Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, следует из информации на сайте.
«Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», – сказано на сайте, передает РИА «Новости».
Напомним, сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года. В базу сайта вносят данных тех лиц, которые не поддержали переворот в Киеве, публично осуждали агрессию Украины в отношении Донбасса, посещали Крым и выступали за дружбу и сотрудничество с Россией.
Накануне президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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