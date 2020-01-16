Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина

16.01.2020, 11:26, Новости дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему партия не поддерживает кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства.

«Неизвестен состав Кабмина и его программа», – передает РИА «Новости» слова Зюганова.

Он сообщил, что КПРФ предложит свои кандидатуры в состав Кабмина, если Мишустин учтет пожелания фракции в своей программе.

Ранее КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина.

В четверг «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. ЛДПР также поддержала Мишустина.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.



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