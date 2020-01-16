Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему партия не поддерживает кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства.
«Неизвестен состав Кабмина и его программа», – передает РИА «Новости» слова Зюганова.
Он сообщил, что КПРФ предложит свои кандидатуры в состав Кабмина, если Мишустин учтет пожелания фракции в своей программе.
Ранее КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина.
В четверг «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. ЛДПР также поддержала Мишустина.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Знаменитому художнику Никасу Сафронову уже заказали написание иконы с ликом трагически скончавшейся в прошлом году певицы. Причем живописцу предложили за работу внушительную сумму денег. «Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей, – рассказывает Никас «Дни.ру». – По его задумке певица должна стоять рядом со […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Переговоры Зеленского с Путиным вызвали панику на Украине / 26 ноября
- Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина / 14 января
- Евгений Цыганов поблагодарил неизвестного водителя за бескорыстную помощь: «Дай Бог тебе здоровья!» / 7 января
- Британцы обвинили Кейт Миддлтон и принца Уильяма в нарушении королевских традиций из-за внешнего вида сына / 28 декабря
- Мнение: Дураков по росту строят / 26 ноября
- Медики назвали лучшие источники витамина D в зимний период / 28 ноября
- Мнение: «Стриптизерши» (2019) / 20 декабря
- «Не та цыганка» / 28 ноября