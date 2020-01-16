Мнение: «Ковпаковцы»: Хроника партизанского подвига

Перед новым годом ко мне обратился писатель Андрей Кавайкин, который закончил написание книги о партизанском соединении Ковпака действовавшем на территории Украинской ССР и боровшихся как с нацистскими оккупантами, так и их бандеровскими приспешниками. Автор проделал огромную работу по сбору фактической информации, работал в архивах, покупал документы за свой счет, ездил на Украину, где встречался с родственниками партизан-ковпаковцев.

Получилось уникальное исследование, но есть проблема с изданием книги.

Ниже, сам автор пишет:

Я действительно более 10 лет занимаюсь сбором материалов о партизанском соединение под командованием С.А. Ковпака – С.В. Руднева – П.П. Вершигоры. «Отжимаемые» от семьи финансовые средства уходят на приобретение документов в архивах и поездки по музеям Украины (когда был еще въездной). Книга практически закончена. Осенью я связывался с хозяином издательства «Яуза» в г. Москве, но после трехнедельного обсуждения в печати было отказано. Причина – «узкоспециализированно», «коммерчески не выгодно», «не окупится печать» и т.д. Я не в обиде. Коммерция есть коммерция. Расстраивает одно, не потраченное время и затраченные финансы, в принципе я первоначально удовлетворял личное любопытство, а обещания данные людям, с которыми познакомился в процессе сбора материала и написания книги. А это и ныне к сожалению, уже покойный ГСС полковник ветеран-ковпаковец П.Е. Брайко, сын партизана и сам юный партизан из г. Глухова Украина А.П. Голуб, внуки партизан, живущие на Украине и России.

Теперь немного о рукописи книги «Ковпаковцы: хроника партизанского подвига». Всего около 950 страниц, формат А4, шрифт 10 (список партизан – шрифт 8). Рукопись разделена на 3 части. Первая часть – в строгом хронологическом порядке описан каждый день из боевой и повседневной жизни партизанского соединения. Поскольку соединение рейдирующее, на цветных фрагментах довоенных карт РККА прочерчен весь ее путь. Рукопись иллюстрирована групповыми фотографиями партизан с их привязкой к дню, когда она была выполнена. Таким образом практически на каждой странице есть карта или фото, поэтому я и указал формат рукописи, печатать книгу в обычном формате – получить нечитабельность карт. В процессе работы закрыты почти все «белые пятна» в истории соединения, в том числе по борьбе ковпаковцев с бандеровцами летом-осенью 1944 г. Вторая часть рукописи содержит основные документы соединения, на которые есть ссылки в первой части рукописи. Третья часть рукописи содержит полный список партизан, причем как основных отрядов соединения, так и временно подчиненных штабу в разные периоды войны. Перед списком приведена галерея из почти 600 портретных фотографий партизан.

Если Вас заинтересует эта тема, буду очень признателен, если окажете помощь в рекламе по сбору средств для печати книги. Как сказал руководитель издательства для печати надо около 250 тысяч руб, ну и тысяч 50 на налоги и разные издержки, всего порядка 300 тысяч. Для ознакомления высылаю сканы страниц рукописи

Если вы решите помочь автору с изданием книги, то вот реквизиты:

Карта "Сбербанка" — 4817 7602 3582 4848

Если желаете помочь автору с изданием книги напрямую, то вот его почтовый адрес [email protected]

Считаю, что книга имеет не только историческую ценность, но и актуально-политическую, так как она рассматривает важный вопрос соучастия бандеровцев в оккупации УССР и их борьбу против анти-нацистских сил на территории УССР.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему партия не поддерживает кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. «Неизвестен состав Кабмина и его программа», – передает РИА «Новости» слова Зюганова. Он сообщил, что КПРФ предложит свои кандидатуры в состав Кабмина, если Мишустин учтет пожелания фракции в своей программе. Ранее КПРФ приняла решение […]