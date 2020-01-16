Фадеев подтвердил слухи о возвращении группы SEREBRO

16.01.2020, 11:21, Разное

Максим Фадеев порадовал поклонников хорошей новостью посредством публикации в Instagram. Музыкант подтвердил слухи о возвращении группы SEREBRO.
На днях продюсер высказался о будущем популярного коллектива. Слухи о том, что он продолжит существовать, но в новом составе, появились давно, а теперь Фадеев прокомментировал данную информацию. «Будет. Когда? Не скажу», — заявил артист. Он также добавил, что фанатов ожидает «музыка на высоте». По словам знаменитости, SEREBRO не будет петь старый материал, поскольку прошлое должно остаться в прошлом. Известно, что возвращение группы пройдет без кастингов, но имена участников пока остаются в тайне.

В 2006 году российский коллектив стал сенсацией в шоу-бизнесе. В первый состав SEREBRO вошли 3 солистки: Ольга Серябкина, Елена Темникова и Марина Лизоркина. В 2007 году группа заняла 3-е место на «Евровидении». Позже ее покинула Темникова, которая занялась сольной карьерой. По этой причине между исполнительницей и Фадеевым случился конфликт. В прошлом году экс-участница группы рассказала, что у продюсера якобы был роман с Серябкиной.



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