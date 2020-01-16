В Челябинске машина со школьницами упала с моста в реку

В Челябинске сегодня, 16 января, ночью случилась авария с участием несовершеннолетних. В результате падения легковой машины в реку водитель и 2 школьницы доставлены в больницу с травмами.

По предоставленным сведениям, 22-летний местный житель не справился с управлением авто марки Daewoo Nexia, наехав на ограждение и электроопору. В результате столкновения с препятствиями, находившаяся на мосту машина упала в реку. На тот момент в салоне пребывали школьницы 15-ти и 16-ти лет, которые получили травмы вместе со своим знакомым. Все трое пострадавших были госпитализированы в одно из медучреждений Челябинска.

Согласно информации ЕДДС, в автомобиле также находился еще один 21-летний пассажир. Участники происшествия сами выбирались из машины.

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