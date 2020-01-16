Компания АвтоВАЗ пройдет перерегистрацию в России

Стопроцентным владельцем акций АвтоВАЗа является компания Alliance Rostec Auto B.V. В первой половине этого года фирма, по поводу которой сейчас решаются вопросы административного характера, пройдет перерегистрацию в России.

Отечественную компанию переведут либо в Москву, либо в Самару. Фирмой владеют «Ростех» и зарубежный Renault. При этом французской корпорации принадлежит примерно 68% акций в то время, как российской — всего 32%. В планы последней входит сокращение собственного участия в предприятии до 25%, а остальную часть пакета выставят на продажу.

Летом прошлого года представители АвтоВАЗа отказались от статуса ПАО и превратили компанию в АО. В связи с этим производители в РФ больше не обязаны предоставлять в открытом доступе финансовые бумаги о своей деятельности.

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