«Давай, обнимаю». В США опубликовали переписку помощника адвоката Трампа с Луценко, Аваковым и Бакановым

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал часть документов из дела об импичменте президента Дональда Трампа, в частности, переписку помощника личного адвоката Трампа с украинскими чиновниками.

Лев Парнас – личный помощник адвоката Руди Джулиани – предоставил Конгрессу фрагменты переписки с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, главой МВД Арсеном Аваковым, нынешним главой СБУ Иваном Баканиным и помощниками президента Владимира Зеленского Сергеем Шерифом и Андреем Ермаком.

Из переписки Парнаса и Луценко следует, что существовала вероятная договоренность об увольнении посла США в Украине Мари Йованович в обмен на расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и нынешнего конкурента Трампа на выборах. Байден-младший состоял в совете директоров крупнейшей в Украине газодобывающей компании «Бурисма» в период, когда его отец, Джо Байден, занимал должность вице-президента.

«Посол открыто призвала уволить главу САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура, подразделение Генпрокуратуры – НВ)», – написал Луценко 5 марта 2019-го.

«Теперь посол указала на плохой подбор судей Верховного суда :)», – написал Луценко на следующий день.

«Просто если вы не принимаете решение по мадам – вы ставите под сомнения все мои заявления. В том числе по Б», – написал генпрокурор 22 марта.

Уже 26 марта 2019 года, согласно опубликованным данным, Луценко написал Парнасу: «У меня успешно движется дело по Злочевскому (Николай Злочевский – президент «Бурисмы» – НВ). Есть показания о перечислении Б. И только вы не можете снять одну дуру 🙁 «.

После этого Парнас ответил: «Она непростая дура[,] поверь [мне]. Ну никуда она не денется».

Спустя два дня после этой переписки Парнас написал Луценко, что Америка его поддерживает, и пообещал, что его не дадут в обиду. Он также добавил, что «здесь [о тебе говорят] как о настоящем герое Украины». В ответ Луценко прислал сообщение, что у него «есть распечатка платежей Burisma на Seneca».

Луценко также несколько раз отправлял сообщения Парнасу с формулировкой «есть новости».

В личной переписке с главой МВД Украины Парнас называет Арсена Авакова своим другом и просит помочь в организации поездки американских конгрессменов и адвоката Трампа Джулиани в Украину. Заканчивая свое сообщение, Парнас пишет: «Давай, обнимаю».

В переписке с остальными украинскими чиновниками ясности меньше. Но видно, что Парнас неоднократно и настойчиво узнавал о местонахождении Зеленского и пытался решить прямо не названные вопросы. Но советники Зеленского и глава СБУ Иван Баканин по большей части конкретно эти вопросы игнорировали.

В США бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса подозревают в том, что он оказывал давление на власти Украины, чтобы навредить политическому оппоненту Трампа – Джо Байдену.

Сам Парнас через адвоката рассказал, что передавал властям Украины «ультиматум»: или они начинают расследование деятельности сына Джо Байдена в Украине – или вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, а военная помощь Украине от США будет заморожена.

Во время выступления в Конгрессе по делу об импичменте Трампа бывшая посол США в Украине Мари Йованович сказала, что ее последовательная поддержка борьбы с коррупцией в Украине вызывала неприязнь со стороны бывшего прокурора Юрия Луценко. В переписке с Парнасом Луценко также выражал недовольство тем, что Йованович критикует работу украинских ведомств.

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