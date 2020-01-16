Видео: Феминистки реформируют паспорта

16.01.2020, 11:19, Новости дня

Новая тенденция – «матчества» вместо отчеств в свидетельствах о рождении. Что это – насущная необходимость или покушение феминисток на русскую традицию.

Теги: 

традиции
,
феминизм
,
Дмитрий Бавырин
,
паспорт



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На реализацию задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, в 2020 году необходимо выделить около 450 млрд рублей, сообщил кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин. «Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать», – сказал Мишустин на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика