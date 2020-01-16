Видео: Феминистки реформируют паспорта

Новая тенденция – «матчества» вместо отчеств в свидетельствах о рождении. Что это – насущная необходимость или покушение феминисток на русскую традицию.
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Дмитрий Бавырин
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паспорт
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Последнее: На реализацию задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, в 2020 году необходимо выделить около 450 млрд рублей, сообщил кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин. «Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать», – сказал Мишустин на […]
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