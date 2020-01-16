Видео: Феминистки реформируют паспорта

Новая тенденция – «матчества» вместо отчеств в свидетельствах о рождении. Что это – насущная необходимость или покушение феминисток на русскую традицию.

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Дмитрий Бавырин

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