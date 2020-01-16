Саркози заявил о взаимной необходимости РФ и Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози на сессии Гайдаровского форума в Москве заявил, что Европе нужна Россия, а РФ нуждается в Европе.
«Россия простирается от Европы к Азии, но Европе РФ нужна, а РФ нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, – те вообще ничего не понимают в географии и истории», – сказал Саркози, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается изменить русофобские настроения в ЕС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На реализацию задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, в 2020 году необходимо выделить около 450 млрд рублей, сообщил кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин. «Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать», – сказал Мишустин на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украерорух потерял 19 млрд грн из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса – и.о. главы / 26 декабря
- Пилотов президентского борта после сложной посадки в Бишкеке наградили пирогом / 3 декабря
- Мнения: Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета / 17 декабря
- Le Monde: на границе Франции и Швейцарии была база российских шпионов, специализировавшихся на убийствах / 5 декабря
- В США крушение самолета в Иране назвали странным / 8 января
- Кононенко: В комментариях под статьями интернет-СМИ собираются сумасшедшие / 6 декабря
- Российский сухогруз сел на мель у берегов Турции / 25 декабря
- Путин: решение отстранить Россию от Олимпиад – политическое и сделано для «зачистки» российских спортсменов-лидеров / 19 декабря