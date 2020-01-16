Саркози заявил о взаимной необходимости РФ и Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози на сессии Гайдаровского форума в Москве заявил, что Европе нужна Россия, а РФ нуждается в Европе.

«Россия простирается от Европы к Азии, но Европе РФ нужна, а РФ нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, – те вообще ничего не понимают в географии и истории», – сказал Саркози, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается изменить русофобские настроения в ЕС.

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