Украинская теннисистка Ястремская пробилась в полуфинал турнира серии Premier

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал теннисного турнира серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Украинка в четвертьфинальном поединке переиграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 6:3. Игра длилась один час и восемь минут.
Ястремская занимает 24-е место в рейтинге теннисисток WTA, ее соперница является 20-й ракеткой мира.
Это была третья встреча между хорватской и украинской теннисистками. До этого дважды победу одерживала Ястремская.
За выход в финал украинка сыграет с белорусской Ариной Соболенко, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что европейские военные на Ближнем Востоке могут оказаться в опасности в случае, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм урегулирования спора в ядерной сделке. Об этом сообщает издание EUobserver. 14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнения: У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец / 13 января
- Россия отреагировала на заявление США о контингенте ООН в Донбассе / 29 декабря
- Китай отменил показ матча «Арсенала» после заявления футболиста об уйгурах / 16 декабря
- США заявили о блокировке Россией и Китаем заявления Совбеза по Ираку / 6 января
- Автоновости: Ездить надо быстрее: МВД выступило против отмены нештрафуемых +20 км/ч / 6 декабря
- Ризатдинова засветила грудь в декольте / 23 декабря
- Рада приняла закон о перезагрузке ГБР / 3 декабря
- Тина Кароль вошла в жюри нацотбора на песенный конкурс «Евровидение 2020» / 27 декабря