Украинская теннисистка Ястремская пробилась в полуфинал турнира серии Premier

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал теннисного турнира серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка в четвертьфинальном поединке переиграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 6:3. Игра длилась один час и восемь минут.

Ястремская занимает 24-е место в рейтинге теннисисток WTA, ее соперница является 20-й ракеткой мира.

Это была третья встреча между хорватской и украинской теннисистками. До этого дважды победу одерживала Ястремская.

За выход в финал украинка сыграет с белорусской Ариной Соболенко, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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