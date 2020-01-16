Иран усложняет доступ Украины к доказательствам по крушению самолета МАУ – Офис генпрокурора

Иран усложняет доступ Украины к доказательствам по крушению самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого иранскими военными. Об этом 15 января на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявила начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж, сообщили «Буквы».

По словам Чиж, с момента катастрофы украинская сторона отправила несколько запросов в Иран, но не получила на них ответы. В первую очередь Украина просила допустить своих экспертов к работе на месте катастрофы, участию в сборе доказательств. Также был направлен запрос об участии в международной следственной группе. «На сегодняшний день нам не предоставили ответ», – сказала представитель Офиса генпрокурора.

Она уточнила, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», но 15 января в Киев так и не прибыл иранский эксперт, а именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.

«Вчера нами была получена информация, что иранская сторона не передает Украине черные ящики», – подчеркнула Чиж.

Она добавила, что эту информацию пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. При этом в Офисе генпрокурора Украины подготовили очередной запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ к черным ящикам.

Чиж подчеркнула, что Киев просил предоставить доступ украинским экспертам к некоторым доказательствам – к частям самолета, пассажирским сидениям и другим, но ответа пока нет.

Заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак подтвердил, что иранская сторона осложняет доступ к материалам расследования.

«Кто причастен и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа наших следователей к материалам производства, к месту событий, дать этот ответ нам будет очень сложно… Сегодня решения о передаче нам этих материалов еще нет», – заявил он. По словам Трепака, сейчас решается вопрос о создании международной следственной группы для участия в расследовании вместе с иностранными партнерами.

Он сообщил, что сейчас уже идентифицированы тела четырех погибших украинцев, процесс продолжается и должен закончиться 19 – 20 января.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев (черных ящиков) с самолета Boeing 737.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января. 14 января в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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