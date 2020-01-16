Глава OnePlus раскрыл позицию по складным смартфонам

16.01.2020, 11:14, Новости дня

Глава компании OnePlus в рамках проводимой выставки электроники CES 2020 рассказал о новом смартфоне, а позиции компании на некоторые технологии.

В настоящее время разработчики активно изучают возможность выпуска складных смартфонов с гибкими дисплеями. Однако пока о создании устройства речи быть не может, так как в компании не намерены вкладывать крупные средства в данную отрасль. Вместе с тем компания OnePlus видел более важными задачи по усовершенствованию камер для своих смартфонов.

В компании ведут тесную работу с ведущими производителями, которые смогут обеспечить продвинутую работу камеры, а также позволят получить новые инновационные функции, отсутствующие у остальных конкурентов в данном сегменте рынка.



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