Глава OnePlus раскрыл позицию по складным смартфонам

Глава компании OnePlus в рамках проводимой выставки электроники CES 2020 рассказал о новом смартфоне, а позиции компании на некоторые технологии.
В настоящее время разработчики активно изучают возможность выпуска складных смартфонов с гибкими дисплеями. Однако пока о создании устройства речи быть не может, так как в компании не намерены вкладывать крупные средства в данную отрасль. Вместе с тем компания OnePlus видел более важными задачи по усовершенствованию камер для своих смартфонов.
В компании ведут тесную работу с ведущими производителями, которые смогут обеспечить продвинутую работу камеры, а также позволят получить новые инновационные функции, отсутствующие у остальных конкурентов в данном сегменте рынка.
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