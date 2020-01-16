Пекин прокомментировал отставку российского правительства

Отношения Москвы и Пекина зрелые и стабильные, они не подвержены влиянию международных изменений и внутренних политических процессов, сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя отставку российского правительства.

«Отношения Китая и РФ под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР и партнерство наших стран вступили в новую эру, стали более зрелыми, стойкими и стабильными», – сообщил дипломат, добавив, что отношения стран не подвержены влиянию изменений на международной арене или же внутренних политических процессов.

По его словам, «Китай абсолютно уверен в углублении и развитии наших отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху», передает РИА «Новости».

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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