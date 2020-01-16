ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства, сообщил лидер партии Владимир Жириновсикй.
Он сообщил, что партия представила Мишустину свои кандидатуры в состав нового Кабмина, передает РИА «Новости».
Жириновский выразил уверенность, что Мишустин справится в реализацией национальных проектов.
Ранее Жириновский сообщал, что фракция продолжает обсуждать кандидатуру главы ФНС.
В четверг «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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