Мнение: Коммунизм и ЖКХ-арт

Наш мир не слишком-то справедлив, однако он всё же является чем-то вроде огромного магазина. Общество оплачивает как плохие, так и хорошие поступки. Воруешь у прохожих кошельки — получаешь тюремный срок. Доставляешь голодным людям пиццу — получаешь зарплату и чаевые.

Как правило, люди отлично понимают эту схему. Воришки прячут лица, чтобы общество не могло вознаградить их по заслугам, а разносчики пиццы, наоборот, приносят в бухгалтерию свой паспорт, чтобы фирма знала, кому именно платить в конце месяца.

Проблемы начинаются в тот момент, когда человек по какой-то причине приходит к выводу, будто делает что-то очень полезное для общества, и что общество теперь ему должно.

Некоторые чудаки, к примеру, мастерят из старых покрышек резиновых уродцев, раскрашивают их и ставят во дворах современных домов. Другие «украшают» стены домов и стены лестничных площадок своими картинами в стиле наивного примитивизма. И те, и те, сильно расстраиваются, когда общество отказывается ценить их труд: выносит ЖКХ-арт на помойки, закрашивает картины однотонной краской.

Другие работают за маленькие зарплаты и думают, будто оказывают тем самым обществу огромную услугу, и что общество должно доплачивать им за то, что они они согласны делать важную работу за небольшие деньги.

В реальности, однако, общество оценивает труд таких подвижников ровно в те суммы, которые они видят каждый месяц в своей расчётной ведомости. Если подвижник полагает, что «на самом деле» он достоин получать 115 тысяч, и что зарплату в 15 тысяч он соглашается получать только из милости к обществу, потому что иначе общество без его ценных услуг не выживет, это значит, что на дополнительные 100 тысяч он оказывает услугу не обществу, а… самому себе.

Третьи пытаются осчастливить людей насильно, против их воли. Характерный (но не единственный) пример — коммунисты. В XX веке коммунисты пытались загнать в свой коммунистический рай многие страны, но каждый раз выяснялось, что общества этих стран не готовы покупать идею коммунизма иначе, как под угрозой прямой физической расправы.

Ошибку, которая лежит в корне всех этих заблуждений, я уже назвал выше. В здоровом обществе люди пытаются договариваться друг с другом. Груша стоит одну монету, выкопать яму стоит 20 монет. Хочешь — выкопай яму и купи себе груш, не хочешь копать — займись чем-нибудь ещё полезным, то есть тем, за что общество тебе заплатит. Когда кто-нибудь забирается на броневик и начинает петь, а потом требует от общества заплатить ему денег за исполнение песни, он отрывается от реальности.

Общество не заказывало песню, общество заказывало рытьё ям. Конечно, музыка тоже нужна, и без музыки мы все выродимся в дикарей, и я очень сочувствую певцу, который оттрубил 8 лет в музыкальной школе, а потом 6 лет в консерватории и 10 лет в оперном театре. Вместе с тем он выдаёт желаемое за действительное, когда заявляет, будто обществу нужны его песни в том объёме, в котором певец хочет их петь, и за ту цену, в которую певец их оценивает. Суровая правда жизни заключается в том, что если бы обществу были нужны его песни, оно бы за них платило.

В этой суровой правде заключается и руководство к действию. Чтобы получить от общества награду, — деньги или признание, — нужно сделать для общества что-нибудь полезное. Главное при этом помнить об основном отличии между по-настоящему полезными вещами и псевдополезной ерундой типа ЖКХ-арта, лебедей из старых автомобильных покрышек. Основное отличие следующее: если вам платят за работу, всё в порядке, вы на верном пути. Если не платят, возможно, обществу ваша работа не очень-то и нужна.

PS. Любопытных отсылаю также к книге «Принципы» Рэя Далио, на которую я уже ссылался. Господин Далио большой демократ, если вы понимаете, о чём я, но книгу всё равно стоит прочитать, особенно тем, кто имеет отношение к бизнесу, и тем, кто занимается торговлей на фондовом рынке.

Источник: Место для дискуссий

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