Анатолий Анатолич показал татуированный торс

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич показалв Instagram татуированный торс.
«Ну что, поговорим про тату? У кого какое отношение к этому (хобби, виду искусства, уродыванию себя, самоидентификации, ваш вариант)?» – написал он.
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Ну что, поговорим про тату? * У кого какое отношение к этому (хобби, виду искусства, уродыванию себя, самоидентификации, ваш вариант)
Мнения пользователей разделились: одни написали, что это искусство, другие – что психическое расстройство.
Анатолий Анатолич признавался, что у него более 35 татуировок.
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Сегодня посчитал что у меня больше 35 тату. Но главное что у нас сегодня вышел 69 эпизод Зе Интервьюер. О культуре и смысле жизни беседа с Владом Троицким. Ссылка в профиле *
Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы «Сніданок з «1+1» и «Голос країни» на «1+1».
На YouTube-канале «Зе Интервьюер» выходит его одноименнаяавторская программа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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