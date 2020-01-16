Анатолий Анатолич показал татуированный торс

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич показалв Instagram татуированный торс.

«Ну что, поговорим про тату? У кого какое отношение к этому (хобби, виду искусства, уродыванию себя, самоидентификации, ваш вариант)?» – написал он.

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Ну что, поговорим про тату? * У кого какое отношение к этому (хобби, виду искусства, уродыванию себя, самоидентификации, ваш вариант)

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) 14 Янв 2020 в 9:18 PST

Мнения пользователей разделились: одни написали, что это искусство, другие – что психическое расстройство.

Анатолий Анатолич признавался, что у него более 35 татуировок.

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Сегодня посчитал что у меня больше 35 тату. Но главное что у нас сегодня вышел 69 эпизод Зе Интервьюер. О культуре и смысле жизни беседа с Владом Троицким. Ссылка в профиле *

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) 10 Янв 2020 в 9:36 PST

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы «Сніданок з «1+1» и «Голос країни» на «1+1».

На YouTube-канале «Зе Интервьюер» выходит его одноименнаяавторская программа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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