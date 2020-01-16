Автоновости: ТОП-10 автомобилей из Китая: эти кроссоверы раскупают, как горячие пирожки

Случилось то, что уже давно предсказывали — продажи «китайцев» начали уверенно расти, даже на фоне падающего рынка. Причем, абсолютными бестселлерами стали не дешевые модели из разряда «автохлама», а дорогие модели стоимостью 1-1,5 млн рублей.

Россияне стали расширять потребительский кругозор и все чаще пересаживаться на новых "китайцев". Тем более что и сами автомобили из КНР уже не те, что раньше — гиганты вроде Geely и Haval не просто радикально подтянули качество до общемирового уровня, но и построили в СНГ свои заводы полного цикла.

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Перспективы "китайцев" выглядят радужно: если весь авторынок РФ в 2019 году просел на 2,3%, то продажи китайских машин, согласно данным "Автостат-Инфо", выросли аж на 14% (32 412 шт.). А самое интересное, что половина всего объема приходится на недешевые кроссоверы стоимостью свыше 1 млн рублей, а иногда и свыше 1,5 млн рублей — а это территория, где раньше "рулили" только корейские и французские бренды вроде Kia, Hyundai, Renault и так далее.

Абсолютным бестселлером среди китайских машин по итогам 2019 года стал кроссовер Geely Atlas, который разошелся тиражом 7 228 автомобилей (+218%). При том, что его цена составляет от 1 169 990 до 1 734 990 рублей. На втором месте — близкие по габаритам паркетники Haval H6 (от 1 127 800 руб.), проданные в количестве 5 964 единиц (+181,6%). Третьим по популярности стал Chery Tiggo 3 (от 739 900 руб.) с объемом продаж в 3 924 машины (+109%).

Замыкают первую пятерку свежий кроссовер Haval F7 (2 770 шт.), представленный только летом 2019 года, а также Changan CS35 (1 315 шт., +1%).

Помимо вышеуказанных моделей в ТОП-10 "китайцев" по итогам 2019 года вошли Haval H2 (1 227 шт., +233%), Chery Tiggo 5 (1 150 шт., -55,7%), Geely Emgrand X7 (1 116 шт., +74%), Donfeng AX7 (884 шт., +30%) и провалившийся на рынке Lifan X60 (824 шт., -73%).

По прогнозам экспертов, сегмент китайских кроссоверов в 2020 году может вырасти еще сильнее, тем более что для России приготовлено немало интересных новинок из КНР.

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