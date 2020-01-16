«Без политических амбиций, без яркого бэкграунда» — эксперты предсказали состав нового правительства

Формирование кабинета министров начнется в ближайшее время

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. До этого, как ожидается, Мишустин встретится с представителями каждой из четырех парламентских фракций. После этого встанет вопрос о формировании нового кабинета министров.

Накануне, после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позднее Путин встретился со всеми членами правительства и попросил их в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, а также сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из них.

Имя нового кандидата на пост премьер-министра стало известно накануне вечером — глава государства провел встречу с руководителем ФНС, в ходе которой и предложил ему возглавить правительство.

В правительстве Михаила Мишустина может оказаться много новых лиц

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что «необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров». Как сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, партия поддержит кандидатуру Мишустина.

Как заявил «Блокноту» президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, единственное, что сейчас очевидно — членами правительства будут сугубо профессиональные люди. «Без политических амбиций, без яркого публичного бэкграунда. Технические и эффективные реализаторы стратегии, предложенной президентом», — пояснил эксперт.

Политконсультант Ярослав Игнатовский при формировании нового состава правительства предложил обратить особое внимание на изменения в так называемом экономическом блоке. «Кому как не ему нести ответственность за фактический провал в реализации нацпроектов, стагнацию экономики, отсутствие роста доходов населения, последствия пенсионной реформы и повышения НДС в виде падения доверия к власти целиком. И кому как не ему попадать под удар, из-под которого так грамотно выведен Дмитрий Анатольевич Медведев», — пояснил «Блокноту» эксперт.

По его мнению, из состава правительства будут постепенно убираться ветераны: Шойгу, Лавров, Мутко. «Рейтинг первых двух очень высок, но, мне кажется, психологически они на износе. Мутко кажется непотопляемым, также как и был Медведев, тут многое будет зависеть от позиции Ротенбергов. Колобков, конечно, не справился. Его уход- признание вины минспорта в допинговогом скандале с российскими спортсменами», – отметил Игнатовский.

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