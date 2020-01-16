Конституцию России перекроят по-путински

Изменения в основной закон страны могут быть внесены без общероссийского референдума.

Президент Владимир Путин в четверг, 16 января, проведет встречу с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне глава государства подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в основной документ страны. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что первое рабочее совещание созданной президентом рабочей группы пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.

В числе предложенных президентом изменений — закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, доверить Государственной думе право назначать премьера вице-премьера и федеральных министров, наделить Конституционный суд правом проверять конституционность принятых законопроектов до того, как их подпишет глава государства.

В Конституцию РФ будут внесены изменения

Сопредседателями созданной Путиным рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов, юриста Олега Иванова, внесение изменений в Конституцию возможно двумя способами: «Либо это общероссийский референдум, либо внесение изменений через две палаты парламента с утверждением законодательными органами власти субъектов Федерации».

Ранее фонд «Общественное мнение» провел опрос об отношении россиян к Конституции. Респондентам задали вопрос: «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?» Положительно на него ответили 68% опрошенных. По данным социологов, о том, что Конституцию сегодня пересматривать не следует, заявили 17% россиян. На просьбу оценить, является ли российская Конституция хорошей или плохой, 54% выбрали вариант «хорошая» (53% в 2018 году и 48% в 2013-м). «Плохим» основной закон страны назвали 22% граждан (21% в прошлом году и 18% в 2013-м).

При этом число тех, кто согласен с мнением, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом, превысило количество граждан, которые придерживаются противоположной точки зрения — 47% против 43%.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывал мнение, что у нижней палаты должно быть право «как минимум» участвовать в консультациях при назначении членов правительства. Он отмечал, что от этого зависит эффективность институтов государственного управления.

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