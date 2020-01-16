Дробью в лицо: устроивший стрельбу в суде жаловался на новокузнецкую Кущевку

16.01.2020, 11:04, Новости дня

Преступник выстрелил приставу в живот, а затем ранил в лицо женщину.

Мужчина с ружьем 16 января устроил стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке. Один человек погиб, еще один тяжело ранен, в лицо. Информацию о случившемся передает «Интерфакс».

Утром преступник вошел в здание суда на улице Энтузиастов, в центре города. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Сперва он сразил выстрелом в живот судебного пристава – раненый умер в машине скорой помощи, ему было 45 лет.

Расправившись с приставом, житель поднялся наверх, зашел на судебный участок Новокузнецкого района и выстрелил дробью в лицо 43-летней женщине, свидетелю по делу. Она находится в тяжелом состоянии. Когда преступник перезаряжал оружие, его задержали.

По предварительным данным, устроивший бойню 45-летний житель был потерпевшим по делу об умышленном уничтожении чужого имущества. Дело является резонансным, житель даже утверждал, что в Новокузнецке действует своя «Кущевка» (знаменитая кубанская станица, которую терроризировала банда убийц и воров).

Издание «Тайга.Инфо» сообщает, что по факту ЧП следователи начали проверку. 



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