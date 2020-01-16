Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус пришла в себя и рассказала, как всё произошло

Девушка утверждает, что ее парень спал и ничего не знал.

Пострадавшая при падении из окна 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус пришла в себя и дала первые показания. Об этом сообщает издание Baza.

Следствию девушка рассказала, что упала вниз сама, она часто сидела на подоконнике третьего этажа с ноутбуком или планшетом. Она была нетрезва, однако в крови врачи нашли только алкоголь, обвинения в принятых наркотиках были беспочвенны.

Пунтус утверждает, что ее парень, внук режиссера Никита Михалкова Андрей Баков, в случившемся никак не замешан. По словам девушки, в этот момент он спал. Молодые люди встречаются в течение полутора месяцев.

Ранее 16 января Андрей Баков приходил на допрос в Следственный комитет. Он подтвердил то же, что говорил ранее: в момент падения девушки он спал, и он ЧП узнал уже от полицейских.

Напомним, что рано утром 11 января в Трехпрудном переулке дворник нашел покалеченную девушку. Она лежала под окнами квартиры Андрея Бакова, сына актрисы Анны Михалковы, которая является дочерью Никиты Михалкова.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Долгое время она не помнила ничего, кроме своего имени. Ее пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Вскоре выяснилось, что пострадавшая Ксения Пунтус является девушкой Бакова, вечером накануне их вместе видели в клубе. Возникли предположения о том, что Ксению избили, инсценировав падение из окна. Об этом говорила ее подруга Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста.

Бывший бойфренд Пунтус Назар Дамиров рассказал, что модель наркотики не принимал, лишь изредка выпивала.

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