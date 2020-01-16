Житель Камчатки выстрелил в голову защищавшего мать пасынка

16.01.2020, 10:58, Новости дня

Житель города Елизово на Камчатке выстрелил в голову сыну своей сожительницы, вступившемуся за мать после их очередного конфликта, сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, 15 января пьяный 64-летний мужчина поссорился с 44-летним пасынком, взял ружье и выстрелил ему в голову. Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, врачам удалось спасти ему жизнь, говорится на сайте регионального СК.

В отношении стрелявшего завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК («Покушение на убийство»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 23 декабря пьяный мужчина в Челябинске до смерти забил младенца из-за плача.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участница шоу «Танцы со звездами» на «1+1», украинская актриса Ксения Мишина поделилась в Instagram совместным снимком со своим восьмилетним сыном Платоном. На фото мальчик запечатлен с голубыми волосами. «Короче, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос. ⠀ Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика