Житель Камчатки выстрелил в голову защищавшего мать пасынка

Житель города Елизово на Камчатке выстрелил в голову сыну своей сожительницы, вступившемуся за мать после их очередного конфликта, сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, 15 января пьяный 64-летний мужчина поссорился с 44-летним пасынком, взял ружье и выстрелил ему в голову. Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, врачам удалось спасти ему жизнь, говорится на сайте регионального СК.

В отношении стрелявшего завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК («Покушение на убийство»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 23 декабря пьяный мужчина в Челябинске до смерти забил младенца из-за плача.

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