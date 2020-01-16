Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель раскрыла подробности инцидента

Модель Ксения Пунтус, на прошлой неделе выпавшая из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова, рассказала следователям подробности происшествия.
Пунтус сообщила, что в ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, присела на подоконник, а потом почувствовала себя плохо, информирует «Рен ТВ».
Также отмечается, что наркотиков в крови девушки не было, однако в ее вещах были найдены сильнодействующие препараты для похудения, которые в сочетании с алкоголем могли дать непредсказуемый эффект.
Накануне девушку перевели из реанимации в травматологию.
Напомним, на прошлой неделе Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.
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