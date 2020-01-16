Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель раскрыла подробности инцидента

16.01.2020, 10:58, Новости дня

Модель Ксения Пунтус, на прошлой неделе выпавшая из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова, рассказала следователям подробности происшествия.

Пунтус сообщила, что в ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, присела на подоконник, а потом почувствовала себя плохо, информирует «Рен ТВ».

Также отмечается, что наркотиков в крови девушки не было, однако в ее вещах были найдены сильнодействующие препараты для похудения, которые в сочетании с алкоголем могли дать непредсказуемый эффект.

Накануне девушку перевели из реанимации в травматологию.

Напомним, на прошлой неделе Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.



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