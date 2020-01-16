«Проект»: Мишустин скрыл элитный особняк на Рублевке

Глава ФНС и будущий премьер Михаил Мишустин владеет домом и участком земли на Рублево-Успенском шоссе. Как выяснил «Проект», в Росреестре недвижимость записана на двух собственников, вместо имен которых указана «Российская Федерация».

По данным издания, Мишустину и его жене Владлене принадлежит дом площадью почти 900 квадратных метров и участок размером 5,5 тысяч квадратных метров. Они приобрели имущество в 2001 году, когда Мишустин был заместителем министра по налогам и сборам. Издание оценивает недвижимость в несколько сотен млн рублей.

«Реликтовый лес, окружающий поселок со всех сторон и развитая инфраструктура позволят полноценно наслаждаться жизнью на природе, при этом, не теряя привычного ритма жизни, — говорится в описании этого коттеджного поселка. — Фитнес центры и салоны красоты, бассейны и теннисные корты готовы подарит вам полноценный комфортабельный отдых».

Издание допускает, что Мишустин сам мог скрыть сведения о владельцах, когда возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Сейчас дом скорее всего формально принадлежит взрослым детям Мишустина, предполагает «Проект». Пока они были несовершеннолетними, чиновник указывал в декларации, что они пополам владеют домом и участком ровно такой же площади. Теперь они повзрослели, и их можно не указывать в декларации.

Кроме того, Мишустин с женой являются собственниками квартиры на улице Трехгорный вал, где они были прописаны. Это ведомственный дом Управделами президента. По данным Росреестра, в 2004 году эта квартира была передана в долевую собственность двум «Российским Федерациям». Двое детей Мишустина тоже владели долями в одной квартире. «Проект» отмечает, что в Росреестре площадь квартиры на 5 кв метров меньше, чем в декларации Мишустина.

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