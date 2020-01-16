Прорыв трубы у Ocean Plaza в Киеве. Повреждения трубопровода ликвидировали

В Киеве ликвидировали повреждения трубопровода на улице Антоновича, сообщила 15 января пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Асфальтное покрытие на улице Антоновича восстановлено.

«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Сейчас транспортное движение по улице восстановлено… В 4.15 утра «Киевтеплоэнерго» завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. С момента обнаружения повреждения вечером 13 января три бригады «Киевтеплоэнерго» работали в круглосуточном режиме», – сказано в сообщении.

«Киевтеплоэнерго» заменило весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ. В результате происшествия несколько человек были госпитализированы с ожогами.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы возле Ocean Plaza нет, «вода сошла самотеком».

Столичная полиция открыла производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Позже прокуратура изменила квалификацию на ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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