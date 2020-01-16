После стрельбы в суде Новокузнецка возбудили дело

После стрельбы в суде Новокузнецка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».
На сайте СК по Кемеровской области – Кузбассу указывается, что было возбуждено «уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»)».
В данный момент «проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», а также «решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье убийство, в связи с наступлением смерти потерпевшего, избрании в отношении него меры пресечения».
Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, подозреваемый в стрельбе в здании суда, был вооружен гладкоствольным карабином «Сайга» и бесствольным пистолетом «Оса», передает «Лента.ру».
В данный момент выясняется законность приобретения оружия.
Напомним, в четверг в Новокузнецке произошла стрельба в здании мирового суда, погиб судебный пристав. Ранение получил один человек.
Глава СК Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.
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