Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте Кадырова 15 января.
В комментарии РБК пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что тот проходит курс лечения.
«Он проходит курс лечения. И в этом ничего необычного нет, Рамзан Ахматович работает без выходных и праздников», – отметил Каримов.
Кадыров находится у власти в Чечне с 2005 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Депутаты «Единой России» единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников заседания фракции. После «Единой России» Мишустин встретится с депутатами других думских фракций. Во время встречи с фракцией «Единой России» Мишустин анонсировал изменения в правительстве, рассказал источник агентства. Депутат от «Единой России» Ирина Яровая заявила в интервью РИА «Новости», что состав правительства на встрече Мишустина с фракцией не обсуждался. Голосование по кандидатуре Мишустина в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года с профицитом / 3 декабря
- Погибшей в Сочи девушке-следователю дали характеристику в университете МВД / 26 ноября
- Возобновлено расследование дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой / 24 декабря
- Бородянский: Надо развивать украинский язык. Надо выполнять закон об украинском языке / 24 ноября
- Московский метрополитен объяснил наличие камер в туалетах / 6 декабря
- В Ираке заявили, что после авиаударов Ирана по базам США жертв среди иракского персонала нет / 8 января
- Франция пригласила Путина на перезахоронение останков генерала Гюдена / 15 декабря
- Гаджеты: Сколько на самом деле зарабатывает Xiaomi на своих устройствах / 29 ноября