Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни

16.01.2020, 10:42, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте Кадырова 15 января.

В комментарии РБК пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что тот проходит курс лечения.

«Он проходит курс лечения. И в этом ничего необычного нет, Рамзан Ахматович работает без выходных и праздников», – отметил Каримов.

Кадыров находится у власти в Чечне с 2005 года. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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