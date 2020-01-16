Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте Кадырова 15 января.

В комментарии РБК пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что тот проходит курс лечения.

«Он проходит курс лечения. И в этом ничего необычного нет, Рамзан Ахматович работает без выходных и праздников», – отметил Каримов.

Кадыров находится у власти в Чечне с 2005 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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