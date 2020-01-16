КПРФ решила воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьера

Фракция КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства, сообщил депутат партии Алексей Корниенко.
«Принято решение воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина», – сказал Корниенко.
На встрече с КПРФ Мишустин заявил, что приложит все усилия для борьбы с бедностью людей, будет заниматься этим в первую очередь, передает РИА «Новости».
На вопрос о возможности отмены пенсионных изменений Мишустин ответил: «Лучше ничего не трогать, мне кажется». «Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», – сказал он.
Кроме того, Мишустин пообещал бороться с бедностью. «Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым», – сказал он.
В четверг «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция продолжает обсуждать кандидатуру главы ФНС.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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