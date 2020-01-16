В Киеве заявили о фабрикации аудиозаписи с совещания премьера Украины

16.01.2020, 10:37, Новости дня

Аудиозапись с якобы совещания главы украинского правительства Алексея Гончарука является нарезкой фраз и, вероятно, была сфабрикована, считает глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Там нужно решить, что там правда, а что нет. Я думаю, что что-то там говорил Гончарук, но это просто нарезка каких-то фраз разных людей, в разное время, чтобы создать так называемую сенсацию», – сказал Арахамия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканала «НАШ».

По его словам, аудиозапись могли сделать в ходе стратегической сессии.

В среду украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с якобы одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». 



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