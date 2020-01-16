Мнение: Рожайте срочно!

Помимо того, что Путин вчера послал правительство, и оно ушло, президент поднял действительно важную для страны проблему: мы вымираем.

Население, несмотря на присоединение территорий, уменьшается. Старики дохнут теперь на работе, а новых детей бабы рожать не хотят.



Фото: Соцсети

Президент Путин решил, что нужно стимулировать роды: платить не только за второго, но и за первого новорожденного.

Расклад следующий: за первого — 426’617 рублей. На второго и последующих — 426’617+150’000. Итого, если три года подряд выстреливать из себя маленьких, государство даст тебе миллион.

Что интересно, материнский капитал достаточно проблематично пропить. Его можно отдать ворам-застройщикам и банкам за ипотеку. Вузам, которые нихрена не учат — за ненужное образование.

В общем, в ближайшем будущем нас ожидает бум строительства и кидалова, которое неизменно связано с этой сферой.

Вместо того, чтобы строить больницы, делать детям высокотехнологичные операции, а не собирать на них по СМС у народа, развивать образование, науку, создавать рабочие места с достойной зарплатой, было решено воззвать к жадности куриц — эвона, целый миллион!

В регионах теперь можно вообще не работать. Знай себе, пуляй каждый год из писечки-кормилицы по ребёнку. Пособие на детей подняли до 7 лет — этих денег с избытком хватит на самогон, а материнский капитал — с ним можно решить и жилищную проблему.

Что будут делать дети материнского капитала в будущем, мало кого волнует. Заболеют — помрут. Выживут — пополнят ряды безработных пьяниц.

Вы спросите меня, почему я так негативно настроена? Объясню: материальное стимулирование деторождения — тупик.

Женщина должна рожать, потому что хочет ребёнка. Не ради покрытия ипотеки, а потому что любит детей. Будущая мать не должна бояться за будущее своего ребёнка, а это значит, что и медицина, и образование, и рынок труда должны быть стабильны.

У нас же осознанно, по любви, перестали рожать детей. Лет через 20 Россия превратится в страну граждан, которых родили за деньги.

Что будет с нашей нацией, если каждый первый её индивид рождён не из любви, а ради подачки от государства?

По-моему, в этом случае мы перестанем быть нацией. Останется инкубатор с ипотечным калькулятором вместо любви.

Скажите мне, что я неправа, потому что мне действительно страшно.

Источник: Лена Миро

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