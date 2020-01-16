«Врачи сделали все возможное». Лихута рассказал о проблемах со здоровьем

Муж украинской певицы Таисии Повалий, 58-летний продюсер Игорь Лихута признался в комментарии изданию «Дни», что в начале 2020 года столкнулся с болезнями

«Начало года я провел в больнице. Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал компьютерную томографию и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать», – рассказал он.

Диагноз Лихута не назвал, отметив, что ничего страшного не случилось.

«Болеть некогда. Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу –— у нас большие планы на этот год – и концертные, и гастрольные, и альбомные».

Игорь Лихута родился 11апреля 1961 года. В браке с Повалий живет с 1993 года. Сам он профессиональный музыкант, барабанщик.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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