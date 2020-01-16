Новый Toyota Mirai сохранил дизайн концепта

Японская компания Toyota продемонстрировала свой первый водородный автомобиль Mirai в 2014 году.

На протяжении всего времени нахождения на рынке данный автомобиль оказался достаточно востребованным для 10 тысяч клиентов марки. Однако разработчики постарались максимально улучшить перспективу для новой модели, установив большее число доступных заправок для модели Mirai. Осенью 2019 года уже демонстрировали концептуальную версию нового водородного автомобиля.

Автомобиль выполнен на платформе TNGA-N. Если актуальная генерация предусматривает салон для четырех человек, то теперь здесь разместится до 5 пассажиров. Предполагается, что старт продаж состоится уже в конце нынешнего года.

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