В Николаеве произошла стрельба, пострадали два человека – полиция

15 января на улице Театральная в Николаеве между двумя группами мужчин произошел конфликт со стрельбой, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Вечером 15 января правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестные стреляли из автомобиля Mercedes Benz A 160.

«Между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, от другой – четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия, и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один – повреждения на лице и удары по голове», – сказано в сообщении.

По данным полиции, с места происшествия «злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160». Авто нашли на одной из улиц Ингульского района, в нем находился один из подозреваемых.

«Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак… Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает… Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», – добавили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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