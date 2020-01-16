На Украине запретили русскоязычную рекламу

Вся реклама на Украине теперь должна быть оформлена на украинском языке, следует из положения вступившего в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания пояснили, что статья закона регламентирует использование госязыка в сфере рекламы. «С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Однако для телерадиоорганизаций зарубежного вещания, а также для ТРК, вещающих на одном или нескольких официальных языках Европсоюза есть исключение. «В печатных СМИ, которые издаются на одном из официальных языков ЕС, допускается размещение рекламы на том, языке, на котором издается такое печатное СМИ», – сообщили в нацсовете.

Согласно закону, нарушение языковых требований в сфере размещения рекламы наказывается штрафом 3400-5100 гривен (около 143-213 долларов). Если такое нарушение было выявлено впервые, то нарушителю может быть вынесено предупреждение без штрафа.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

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