Директор OnePlus назвал главные недостатки сгибаемых экранов

16.01.2020, 10:30, Разное

Директор корпорации OnePlus Пит Лау назвал главные недостатки сгибаемых экранов. Он также отметил, что в ближайшем будущем его компания не будет заниматься выпуском смартфонов с такими дисплеями.
В ходе технологической выставки CES 2020 интервью дал генеральный директор OnePlus Пит Лау, рассказавший о планах компании на несколько лет вперёд и о новых устройствах. Бизнесмен не упустил из виду и набирающие популярность смартфоны со сгибаемым экраном. Несмотря на ажиотаж вокруг таких устройств, в OnePlus разработкой аналогичных экранов заниматься не будут. Главным недостатком является хрупкость всей конструкции и дисплея в местах сгиба. Таким образом долговечность устройства под большим вопросом. Также сам экран очень сильно подвержен внешнему воздействию и царапинам. Именно поэтому инженеры OnePlus работают в других сферах, пока не делая акцент на сгибаемые устройства.

Пит Лау не стал отрицать, что в будущем их компания всё же начнёт выпускать фирменные гибкие смартфоны. Для этого должен произойти инновационный прорыв в этой технологии, который исправит существующие недочёты. Только в этом случае OnePlus рассмотрит возможность выпуска аналогичных устройств.



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