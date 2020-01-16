Объявлена дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

16.01.2020, 10:30, Новости дня

Сегодня стала известна дата официальной презентации нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300.

В частности, зрителям продемонстрируют данный автомобиль уже к концу лета 2020 года. Главным достоинством нового поколения Toyota Land Cruiser 300 станет применение гибридной силовой установки. Автомобиль получил рамную конструкцию и продвинутую платформу TNGA, которая обладает большими перспективами для данной модели. Сообщается, что под капотом внедорожника установлен 3,5-литровый бензиновый мотор и электрический агрегат. Суммарная мощность пока не указана.

Крупный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 будет приводиться в движение бесступенчатым вариатором. Отличить новинку можно по форме головной оптики, решетке радиатора и другим параметрам.



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