Большинство депутатов Госдумы одобрили назначение Мишустина премьером

16.01.2020, 10:26, Разное

Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ единогласно одобрили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Фракции принадлежит большинство в нижней палате российского парламента, сообщает Национальная служба новостей.

Ранее стало известно, что на встрече с «единороссами» Мишустин объявил, что одними из основных направлений его работы на новой должности станут исполнение национальных проектов и развитие цифровой экономики. Он также отметил, что в новом кабинете министров произойдут изменения. 



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Последнее: Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ единогласно одобрили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Фракции принадлежит большинство в нижней палате российского парламента, сообщает Национальная служба новостей. Ранее стало известно, что на встрече с «единороссами» Мишустин объявил, что одними из основных направлений его работы на новой должности станут исполнение […]

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