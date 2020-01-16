Большинство депутатов Госдумы одобрили назначение Мишустина премьером

Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ единогласно одобрили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Фракции принадлежит большинство в нижней палате российского парламента, сообщает Национальная служба новостей.

Ранее стало известно, что на встрече с «единороссами» Мишустин объявил, что одними из основных направлений его работы на новой должности станут исполнение национальных проектов и развитие цифровой экономики. Он также отметил, что в новом кабинете министров произойдут изменения.

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Последнее: Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ единогласно одобрили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Фракции принадлежит большинство в нижней палате российского парламента, сообщает Национальная служба новостей. Ранее стало известно, что на встрече с «единороссами» Мишустин объявил, что одними из основных направлений его работы на новой должности станут исполнение […]