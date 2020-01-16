Автоновости: Купе и родстер Porsche 718 получили недетский мотор: есть российские цены

«Драйверская» модификация GTS у Porsche 718 Cayman и Porsche 78 Boxster уже имеется. Но сейчас в Цуффенхаузене, похоже, решили сделать реверанс в сторону любителей классических безнаддувных оппозитников и адаптировали для купе и родстера внушительный четырехлитровый двигатель.

Шестицилиндровый мотор для новинок позаимствовали у хардкорного Cayman GT4 – на этом купе оппозитник, способный раскручиваться до 7 800 об/мин, развивает 420 л.с. и столько же Нм крутящего момента. Видимо, чтобы будущие покупатели не запутались, отдачу двигателя несколько снизили. Теперь он развивает ровно 400 л.с. при все тех же 420 Нм, но в угоду консерваторам на Cayman GTS 4.0 и Boxster GTS 4.0 агрегатировать двигатель будут только с механической коробкой.

Описание!

Соответственно, новинки оказались чуть медленнее, хотя вряд ли для будущих покупателей эта разница окажется весомой. Porsche 718 Cayman GTS 4.0 потратит на разгон до 100 км/ч 4,5 секунды, тогда как Cayman GT4 проделывает то же самое на 0,1 с быстрее, а максимальная скорость спорткаров составляет 293 и 304 км/ч соответственно. Показатели родстера Porsche 718 Boxster GTS 4.0 и 718 Spyder с теми же моторами идентичны "каймановым".

На удовольствие от вождения будет работать и насыщенная фирменными технологиями ходовая часть новинок. В базовой комплектации купе и родстера уже значатся система векторизации тяги с механической блокировкой заднего дифференциала, адаптивная подвеска PASM с занижением на 20 мм, пакет Sport Chrono, спортивная выхлопная система, динамические опоры двигателя, перенастроенная система стабилизации и мощные тормоза.

Диаметр тормозных дисков для новинок был увеличен по сравнению со стандартными "Кайманом" и "Бокстером" на 20 мм – до 350 мм спереди и 330 мм сзади. Прячутся они в 20-дюймовых колесных дисках черного цвета с резиной 235/35 ZR 20 спереди и 265/35 ZR 20 на задней оси. Дополнительными отличительными признаками спорткаров стали черный декор кузова в передней части и переработанная нижняя часть заднего бампера, а также обилие алькантары в интерьере.

В России Porsche 718 Cayman GTS 4.0 и его собрат с открытым верхом уже доступны к заказу по цене 5 867 000 рублей за купе и 5 938 000 рублей за родстер. Тем самым новинки оказались ненамного дороже "базовых" GTS с 2,5-литровым 365-сильным турбомотором.

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