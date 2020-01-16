Лолита Милявская не первая: Бывший муж артистки скрывал фиктивный брак с пенсионеркой

Бывший муж Лолиты Милявской скрывал предыдущий фиктивный брак с пенсионеркой. О скандальном прошлом Дмитрия Иванова стало известно в ходе судебного разбирательства.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы артистки, обнародовал факт, свидетельствующий явно не в пользу тренера по сквошу. Оказалось, что до брака с Милявской у него был неприглядный опыт решения жизненных проблем. Иванов ранее уже использовал известную схему фиктивного супружества, благодаря которой некоторым удается обойти закон. За 9 лет брака с певицей он так и не открыл ей историю своего союза с 65-летней дамой. Короткого срока в 8 месяцев хватило энергичному спортсмену для того, чтобы получить российское гражданство, а затем официально разорвать отношения. К сожалению, первой супруги Дмитрия Иванова уже нет в живых, поэтому «подтвердить это можно лишь по судебным запросам», считает адвокат.

О наличии корыстных мотивов по отношению к Лолите Милявской СМИ писали неоднократно, ссылаясь на утверждения самой певицы. Без зазрения совести молодой муж тратил деньги жены на личные нужды, не утруждая себя супружеской верностью. Оскорбленная артистка намерена помешать его далеко идущим планам, связанным с желанием получить израильский паспорт, благодаря еврейским корням Милявской. После развода и признания брака фиктивным Иванову о них придется забыть.

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Последнее: Бывший муж Лолиты Милявской скрывал предыдущий фиктивный брак с пенсионеркой. О скандальном прошлом Дмитрия Иванова стало известно в ходе судебного разбирательства. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы артистки, обнародовал факт, свидетельствующий явно не в пользу тренера по сквошу. Оказалось, что до брака с Милявской у него был неприглядный опыт решения жизненных проблем. Иванов ранее уже использовал […]