В Санкт-Петербурге студента подозревают в надругательстве над 10-летним мальчиком

Правоохранителями Санкт-Петербурга задержан студент одного из вузов Северной столицы. 27-летнего мужчину подозревают в надругательстве над несовершеннолетним мальчиком.
В полицию с соответствующим заявлением обратился отец 10-летнего ребенка, пишет РЕН ТВ. По словам мужчины, в отношении его несовершеннолетнего сына студент неоднократно совершал действия, носившие сексуальный характер.
Подозреваемый в растлении малолетнего мальчика был помещен под стражу. Правоохранителями возбуждено уголовное производство, в случае доказательства вины задержанного грозит серьезный срок.
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