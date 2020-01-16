Новый посол Франции прибыл в Россию

Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Москву, сообщили во французской дипмиссии.
«Новый назначенный посол Франции в России, господин Пьер Леви, прибыл в Россию и в ближайшее время вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем президенту Российской Федерации», – говорится в сообщении французского посольства на странице в Facebook.
Со 2 августа 2016 года по 6 января 2020 года Леви занимал должность главы дипломатической миссии Франции в Польше. До этого он был директором дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с 14 января 2010 года по 10 июля 2013 Пьер Леви работал послом Франции в Чехии, передает РИА «Новости».
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