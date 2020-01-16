Траты россиян в 2019 году на мобильные приложения превысили 1 млрд долларов

16.01.2020, 10:19, Новости дня

Россияне в 2019 году потратили на мобильные приложения и игры 1,06 млрд долларов, следует из отчета аналитической компании App Annie.

Как пишет «Коммерсант», весь мировой рынок достиг 120 млрд долларов, показав темпы роста вдвое меньше российского. За три последних года расходы россиян на мобильные приложения выросли в совокупности на 155%.

В сегменте мобильных игр лидером по расходам российских пользователей стала игра «Великий султан», cреди неигровых приложений больше всего россияне тратили на «ВКонтакте», музыкальное приложение Boom и онлайн-кинотеатр ivi.

WhatsApp сохранил лидерство в категории самых скачиваемых приложений, на него же россияне за год потратили больше всего времени. В целом 50% времени, которое российские пользователи проводили в приложениях, приходилось на социальные сети и мессенджеры. Самый большой рост по этому показателю за год показал китайский сервис коротких видео TikTok. По показателю частоты использования больше всего среди россиян выросла популярность приложений категории «Еда и напитки» – на 237%.

Напомним, в декабре аналитическая компания App Annie обнародовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр с 2010-го по 2019 год, в который вошли Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Skype, TikTok, UC Browser, YouTube и Twitter.



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